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الخميس 26 تشرين الأول 2023 ساعة 17:55

إتفاق إيراني روسي على تطوير التعاون في صناعة السيارات والطائرات والفضاء

إتفاق إيراني روسي على تطوير التعاون في صناعة السيارات والطائرات والفضاء
وفي هذا اللقاء بحث روح الله دهقاني فيروزآبادي و دينيس مانتوروف حول مجالات التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا.

وفي اللقاء الذي حضره أيضا كاظم جلالي سفير إيران لدى موسكو وأندري فورسينكو المساعد العلمي للرئيس الروسي، أشار مانتوروف إلى توسع العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبرا التعاون في تصنيع السيارات وقطع غيار السيارات وتصنيع الطائرات والأدوية والمعدات الطبية والفضاء كمجالات اهتمام للتعاون بين البلدين.

وقيم دهقاني، نائب الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، روسيا كدولة بارزة في مختلف المجالات، واعتبر العقوبات الظالمة بأنها كانت سببا لتقدم إيران، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا والمعرفة.

وأعلن نائب الرئيس الإيراني عن استعداد إيران للتعاون العلمي والصحة والسلامة والمعدات القائمة على المعرفة والبيئة والغذاء الصحي والمستدام والطاقة والنقل في مجالات بناء السفن وتصنيع السيارات والطائرات.

وفي نهاية هذا الاجتماع، اتفق الطرفان على متابعة مجالات الاهتمام في أسرع وقت ممكن في مختلف الإدارات من خلال إنشاء فرق عمل متخصصة.

ووصل نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة إلى موسكو يوم الثلاثاء بدعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء الروسي. وكان اللقاء مع أندريه فورسينكو، المساعد العلمي للرئيس الروسي، وزيارة بعض المراكز العلمية والتكنولوجية، من بين برامج دهقاني فيروزآبادي الأخرى خلال هذه الرحلة.
رقم : 1091304
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