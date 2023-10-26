أميرعبداللهيان يدعو واشنطن لوضع حد للإبادة الجماعية في فلسطين

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان إن أميركا وعدد من الدول الأوروبية يدعمون قتل 7 آلاف فلسطيني في أقل من 3 أسابيع، مؤكداً: من الأحرى بأميركا أن تضع حدا للإبادة الجماعية في فلسطين.



وقال أميرعبداللهيان: "أقول لأميركا إننا لانرحب بأي توسيع لنطاق الحرب في المنطقة."



وشدد على أنه لابد من وضع حد للإبادة الجماعية في غزة.



ونوه أن حماس مستعده للإفراج عن السجناء الإسرائيليين، مؤكداً أن على العالم أن يدعم الإفراج عن 6000 فلسطيني لدى الاحتلال.



وفيما اشار إلى أن للشعب الفلسطيني حق ثابت في تقرير مصيره واستقلاله، قال أميرعبداللهيان: إن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ولديه الحق الشرعي لمكافحة الاحتلال.