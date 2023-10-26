مقتل 50 من الأسرى الصهاينة نتيجة قصف الاحتلال في غزة

وأضافت كتائب القسام في بيان اليوم الخميس أنها قدر بأن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً.



ولم يورد البيان مزيد من التفاصيل.



وكانت كتائب القسام أعلنت مقتل 9 أسرى لديها جراء القصف الإسرائيلي يوم 15 أكتوبر الجاري. وقبل ذلك التاريخ بيوم، أفادت بأن قصف لاحتلال أدى إلى مقتل 13 من الرهائن لديها في ثلاث مناطق في شمال القطاع ومدينة غزة.



وفي اليوم الثالث لاندلاع القتال أعلنت القسام، مقتل 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها جراء قصف الاحتلال، ونشرت صورة أحدهم.