مقتل وإصابة 11 شخصاً في انفجار كابول



وقال خالد زدران، المتحدث باسم القيادة الأمنية لطالبان في كابول، إن شخصين قتلا وأصيب 9 آخرون في الانفجار الذي وقع الليلة في منطقة دشت بارشي في كابول.

وأضاف زادران أن الانفجار وقع في أحد الأسواق وتم إرسال فريق التحقيق إلى مكان الحادث.