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الخميس 26 تشرين الأول 2023 ساعة 20:31
مقتل وإصابة 11 شخصاً في انفجار كابول
مقتل وإصابة 11 شخصاً في انفجار كابول
وقال خالد زدران، المتحدث باسم القيادة الأمنية لطالبان في كابول، إن شخصين قتلا وأصيب 9 آخرون في الانفجار الذي وقع الليلة في منطقة دشت بارشي في كابول.
وأضاف زادران أن الانفجار وقع في أحد الأسواق وتم إرسال فريق التحقيق إلى مكان الحادث.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1091320
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