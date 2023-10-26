نائب الرئيس الإيراني يلتقي برئيس الوزراء الصيني

وجرى خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في بيشكك بين الطرفين تم بحث القضايا الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين.



كما أشار النائب الأول للرئيس الإيراني في هذا اللقاء، كما في لقاءاته الأخرى على هامش الاجتماع، إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وقال: اليوم يعيش أهل غزة أسوأ الظروف، إثر تعرضهم للمجازر الهمجية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في هجماته على قطاع غزة، وإن معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.



وإذ ثمن دعم الصين لإيران في المحافل الدولية، قال مخبر إن الصين كانت لها مواقف جيدة وحرة في كافة القضايا الدولية.



وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن: لدى إيران مجالات واسعة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.



وعقد صباح اليوم الخميس اجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكك بقرغيزستان بحضور مسؤولي الدول الأعضاء.



والتقى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش الاجتماع لغاية الآن، رؤساء وزراء روسيا وطاجيكستان وقرغيزستان.