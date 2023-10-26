إیران وسلطنة عمان تتطلعان الى تعزيز التعاون العلمي

والتقى زارع بور الذي يزور عمان، اليوم الخميس المحروقية وتناول معها حول التعاون المشترك بين جامعات البلدين حيث طرح الجانبان اقتراحات حول هذا التعاون .



وقدم زارع بور خلال اللقاء شرحا بشأن طاقات وإمكانيات مؤسسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحديقة فاوا العلمية ودعا إلى التعاون المشترك بين إيران وعمان في هذا المجال.



ورحبت المحروقية باقتراح زارع بور حول التعاون المشترك في مجال الاتصالات وقرر الجانبان تشكيل مجموعة عمل لتحقيق هذا الهدف.



ووصل زارع بور أمس الأربعاء إلى العاصمة العمانية مسقط واجتمع مع وزير الاتصالات والنقل العماني وتباحث معه حول مذكرة تفاهم تم توقيعها قبل أشهر بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.