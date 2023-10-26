"حماس": يمكن لروسيا أن تلعب دورا مهما في إنهاء الحرب على غزة

وقال بدران لوكالة "سبوتنيك": "يمكن لروسيا أن تلعب دورا أكبر في إنهاء العدوان على أهلنا في قطاع غزة، وممارسة الضغوط الدولية لتوصيل المساعدات العاجلة لأهلنا في قطاع غزة".



وأضاف بدران أن" حماس تقدر دور روسيا على المستوى الدولي، وخاصة استخدامها حق النقض ردا على موقف أمريكا التي تدعم الاحتلال (إسرائيل) إلى ما لا نهاية".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عقدا اجتماعا في موسكو. وأشارت "حماس"، في بيان لها، إلى أن قيادة الحركة ثمّنت خلال هذا اللقاء موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وجهود الدبلوماسية الروسية.