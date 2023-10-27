قتال عنيف بين مقاومين فلسطينيين والقوات الصهيونية في جنين

وأفادت مصادر فلسطينية محلية أن الاشتباك المندلع حاليا كبير. وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)بـ"استشهاد شاب وإصابة آخرين خلال الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في جنين".



وقالت الوكالة إن "الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، استشهد عقب إصابته بعدة رصاصات في انحاء متفرقة من جسده".



وجرى اطلاق صافرات الانذار لتحذير أهالي المدينة والمخيم.



وأشارت المصادر إلى تحليق مقاتلات صهيونية وطائرات بدون طيار في جنين والمخيم.



وذكرت اذاعة الأقصى أن مقاتلي كتائب القسام يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة للتصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في جنين.



وذكرت سرايا القدس (كتيبة جنين) أن عناصرها قاموا باستهداف قوة صهيونية وعدد من الآليات في محيط مستشفى ابن سينا بصليات مركزة ومباشرة من الرصاص ضمن معركة طوفان الأقصى.