21 يوما على العدوان.. الاحتلال يواصل محارقه في غزة وجنين

وحسب مصادر اعلامية فلسطينية، استهدفت طائرات الاحتلال أيضا حياً سكنياً في تل الهوا بقطاع غزة وشقة في برج سكني قرب مخيم الشاطئ، فيما حلقت طائرات مروحية ومُسيّرة في أجواء جنين مع استمرار المواجهات بين قوات العدو والمقاومة الفلسطينية.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ودمرت المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



من جهة اخرى، اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي منتصف الليلة الماضية مدينة جنين من شارع حيفا شمال الضفة الغربية، حيث دخلت عشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافات إلى جنين بالضفة الغربية، وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات وطائرات مسيرة للاستطلاع والهجوم ‫تجاه مخيم جنين ونشرت قناصة على عدد من المباني.



وسُمع إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال على مدخل بلدة اليامون جنوب جنين، ووقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين حيث ألقى الشبان قنابل يدوية الصنع على آليات الاحتلال.



وقالت ‫قوات العاصفة الفلسطينية في بيان: ان مجاهدينا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات ‫الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين، فيما ‫تواصلت الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي ‫اقتحمت مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.



وكان الطيران الصهيوني قد دمر مساء امس الخميس مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 شهيدا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني إياد البزم: "ننعى إلى شعبنا 7028 شهيدا ارتقوا حتى اليوم العشرين للعدوان الإسرائيلي الوحشي على شعبنا، منهم 481 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضاف: "يواصل الاحتلال ارتكاب مجازره الإجرامية بحق المواطنين العزل بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها وقتل المئات من الأطفال والنساء والآمنين، وكان أكبر هذه المجازر ما قام به الاحتلال من تدمير مربع سكني بأكمله في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة ومحوه بالكامل".



وتابع: "يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه في غزة ليلا ونهارا دون توقف، ولكنه يزيد من وتيرتها في الليل وفي ظل الظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء، مما يصعب عمليات الإنقاذ وإخلاء الشهداء والجرحى، ويفاقم الحالة صعوبة على المواطنين والطواقم وفرق الإنقاذ المختصة".



وناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل "لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة"، داعيا: "كل أحرار العالم وجماهير أمتنا العربية والإسلامية للتحرك العاجل وعدم الصمت على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بدعم أمريكي وأوروبي".