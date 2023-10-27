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الجمعة 27 تشرين الأول 2023 ساعة 09:15

العميد رادان: طوفان الأقصى حطم الشرعية الداخلية للكيان الصهيوني

العميد رادان: طوفان الأقصى حطم الشرعية الداخلية للكيان الصهيوني
وقال العميد أحمد رضا رادان، الخميس، في مراسم إحياء ذكرى شهداء غزة في مصلى مدينة بابلسر (شمال البلاد) انه في عملية طوفان الأقصى، حطمت عوامل مهمة للاحتلال الصهيوني، بما في ذلك القوة الاستخباراتية للكيان الصهيوني، وهيمنة العدو وواجه الجيش المجهز باحدث الأسلحة مقاتلي جبهة المقاومة، وفشل فشلاً ذريعاً بمنتهى الذله، والاهم من ذلك تم تحطيم القدرة التي اوجدها هذا الكيان الغاصب في البلدان الأخرى.

وأضاف: هذه العملية المعقدة والمدروسة والمنظمة لم يكتشفها العدو سواء على صعيد التخطيط لها وحتى تنفيذها وتمكن مقاتلو الدفاع والمقاومة من تنفيذ عمليات واسعة في الطبقات الدفاعية الخمس التي أنشأها الكيان الصهيوني واستهداف عدة مستوطنات وقواعد ومعدات عسكرية للصهاينة.

وأشار العميد رادان الى إن حقيقة اضطرار المستوطنين اليوم للعيش في الخيام في مستوطنات كيان الاحتلال وارتفاع اصواتهم واحتجاجاتهم ضد قادة هذا الكيان المزيف يدل على أن طوفان الأقصى حطم حتى الشرعية الداخلية للكيان الغاصب للقدس.

وأوضح العميد رادان انه في الواقع، دعم أهل غزة هو دعم للمظلوم القوي ورفض للظالم الضعيف، وإسرائيل بكل ما لديها من المعدات والامكانيات تسمى اليوم بالظالم الضعيف.
رقم : 1091403
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