شهداء بمواجهات واشتباكات مع الاحتلال في جنين وقلقيلية

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان ثلاثة مواطنين استشهدوا في في مدينة جنين، وأصيب 12 آخرون، إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأطراف مخيمها.



وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، وكذلك استشهاد الشاب أيسر محمد العامر (24 عاما) من مخيم جنين.



وفي وقت لاحق وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، عثر المواطنون على الشهيد الثالث جواد التركي بين الأشجار قرب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في محيط مدرسة الوكالة بالمخيم.



وأكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة إسعاف واحتجزتها ومنعتها من الوصول إلى الشهيد أيسر عقب إصابته، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.



كما ذكرت المصادر أن 12 شابا أصيبوا برصاص الاحتلال، نقلوا إثرها إلى مستشفيات المدينة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.



وأصيب الصحفي حمزة زيود برصاص جيش الاحتلال خلال تغطيته لاقتحام مدينة ومحيط مخيم جنين، فجر اليوم، ووصفت إصابته بالطفيفة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز (D9)، وداهمت عدة مبان ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين، ونشرت القناصة في هذه المباني والمنازل، وشهدت سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة.



وانتشر قناصة من جيش الاحتلال في عدة بنايات، وأقدمت جرافات الاحتلال على إغلاق وتجريف وتخريب البنية التحتية في الطرق المؤدية إلى مخيم جنين.



كما أطلق جيش الاحتلال حوامات مراقبة وانتحارية في أجواء مخيم جنين ومحيطه بالتزامن مع تحليق مستمر لطيران الاحتلال المسير في الأجواء.



وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال واشتبكوا معها بالرصاص وتفجير عبوت ناسفة محلية الصنع.



وقالت كتائب القسام في جنين إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة للتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة لجنين.



وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين استهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات في محيط مستشفى ابن سينا بصليات مركزة ومباشرة من الرصاص.



وفي قلقيلية، استشهد الأسير المحرر قسام عبد الحافظ (26 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة قلقيلية وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.



وأصيب الشاب والأسير المحرر عبد الحافظ أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر في وقت سابق من فجر اليوم نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيليلة ليعلن بعدها عن استشهاده.



وهدمت جرافات الاحتلال محلاً تجارياً في قلقيلية، بسبب منشور على الفيس بوك وعلقت عليه يافطة مكتوب عليها “هذا المتجر يدعم الإرهاب”.