جيش الاحتلال يزعم تنفيذ عملية توغل بري في قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال ، على موقع تيلغرام: "خرجت القوات من المنطقة في نهاية النشاط. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في صفوف الجيش".



وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال أن قواته البرية قامت بتوغل خلال الساعات الماضية في غزة حيث ادعى تنفيذ همجوم على أهداف تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية.



وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، ارتكاب المزيد من المجازر الدموية ضد العائلات الفلسطينية مع دخول عدوانها الغاشم ومحرقتها على قطاع غزة يومها الـ 21، واستمرت بعمليات تدمير ممنهجة وقصف تجمعات سكنية على رؤوس ساكنيها، وسط حرب تجويع وتعطيش غير مسبوقة.



وفجر الجمعة، ارتقى 12 شهيًا على الأقل وأصيب 16 على الأقل في غارات إسرائيلية على منازل في منطقة الشيخ ناصر والمخيم الغربي في خان يونس.



ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 7028 شهيدا منهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.