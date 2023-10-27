مع تصاعد استهداف القوات الأميركية.. البنتاغون ينشر900 جندي بالشرق الأوسط

وبحسب المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، فإنّ هؤلاء لن يذهبوا إلى الأراضي المحتلة، موضحاً أنّها "تهدف إلى دعم جهود الردع الإقليمية، وتعزيز قدرات حماية القوات الأميركية".



كما أضاف رايدر أنّ القوات الأميركية تعرّضت "12 مرةً منفصلةً على الأقل في العراق، و4 مرات منفصلة في سوريا"، بالطائرات المسيّرة والصواريخ، ما بين 17 و26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.



وفيما يتعلق بالدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي، قال رايدر إنّ واشنطن تخطط أيضاً لتزويد الكيان بنظامي القبة الحديدية الأميركية، الموجودين حالياً في مخزونها.



بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية إنّ الولايات المتحدة دفعت مئات المقاتلين الأميركيين إلى تل ابيب، مشيرةً إلى أنّ الفرق "مستعدة لمهمة قوة تدخل محترفة".



وأضاف الإعلام العبري أنّ القوات تشمل فرق دفاع جوي، مع أعتدة خاصة وصلت معهم، بالإضافة إلى الكثير من الخبراء في القتال في المناطق الحضرية وحرب العصابات، إلى جانب فرق تفاوض موجودة في الأراضي المحتلة، تعمل مع خبراء إسرائيليين.



ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن البنتاغون في وقت سابق، نشر بطاريات "ثاد" و"باتريوت" في المنطقة.



والأسبوع الماضي، وضع البنتاغون نحو 2000 جندي أميركي على أهبة الاستعداد، بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.



كما توجهت حاملة الطائرات "يو أس أس دوايت دي أيزنهاور" إلى الشرق الأوسط، حيث توجد حالياً حاملة طائرات أخرى، هي "يو أس أس جيرالد آر فورد".



وصباح الخميس، أفادت مصادر للميادين نت بأنّ ما يسمى التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، استقدم تعزيزات تضمّنت أسلحة دفاع جوي ومراقبة مع جنود إلى قواعده غير الشرعية، شرقي سوريا.



يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت القوات الأميركية في كل من سوريا والعراق، التحاماً مع المقاومة الفلسطينية في معركة "طوفان الأقصى"، إذ أعلن المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق، جعفر الحسيني، أنّ المقاومة العراقية دخلت المعركة، موجهةً ضرباتها إلى القواعد الأميركية.



وفي وقت سابق، أعلنت كتائب حزب الله العراق جاهزيتها لخوض حرب استنزاف ضد العدو تمتد إلى سنوات، مشيرةً إلى أنّ "التصعيد ضد العدو سيكون تدريجياً، وسيأخذ مساحة أوسع وضربات أقوى".



وفي ظل استمرار استهداف القوات الأميركية في العراق، حذّرت واشنطن دبلوماسييها في بغداد من استخدام مطار بغداد الدولي، بسبب "مخاوف أمنية تواجه الطيران المدني"، وفق زعمها.



من جهتها، أكدت ألوية الوعد الحق – أبناء الجزيرة العربية، وهي فصيل عراقي، أنّ "للصبر حدوداً أمام ما نشهده اليوم بحق الشعب الفلسطيني"، معلنةً أنّها تَعُدُّ القواعد الأميركية في كل من الكويت والإمارات "أهدافاً مشروعةً" لها.



وقبالة سواحل اليمن، ادعت السفينة البحرية الأميركية "يو أس أس كارني" الخميس الماضي اعتراض 4 صواريخ "كروز" و15 طائرةً مسيّرةً، في عملية استغرقت 9 ساعات، وفق ما أكده مسؤول عسكري أميركي لشبكة "سي أن أن". كما قال إنّ "الصواريخ والطائرات كانت متوجهةً نحو أهداف إسرائيلية" حسب تعبيره.



ودفع تهديد ألوية الوعد الحق العراقية السفارة الأميركية في الكويت، إلى إصدار تنبيه أمني، أكّد التهديدات الواردة ضدّ القواعد العسكرية الأميركية في الكويت. وأضافت أنّه نتيجة لذلك، "ستحدّ السفارة نشاطها في القواعد العسكرية الأميركية بالأحداث الأساسية والرسمية فقط"، ناصحةً مواطني الولايات المتحدة بـ"البقاء في حالة تأهب".



من جهتها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنّ الإدارة الأميركية تستعدّ لاحتمال إجلاء مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن 4 مسؤولين مطّلعين على تخطيط الحكومة الأميركية للطوارئ قولهم إنّ "الإجلاء بهذا الحجم يُعدُّ من أسوأ السيناريوهات". ويأتي ذلك بعد ما رجّح البنتاغون أن تشهد القوات والأفراد الأميركيين "تصعيداً أكبر كثيراً (في منطقة الشرق الأوسط)، في المدى القريب".



وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، ارتكاب المزيد من المجازر الدموية ضد العائلات الفلسطينية مع دخول عدوانها الغاشم ومحرقتها على قطاع غزة يومها الـ 21، واستمرت بعمليات تدمير ممنهجة وقصف تجمعات سكنية على رؤوس ساكنيها، وسط حرب تجويع وتعطيش غير مسبوقة. وفجر الجمعة، ارتقى 12 شهيًا على الأقل وأصيب 16 على الأقل في غارات إسرائيلية على منازل في منطقة الشيخ ناصر والمخيم الغربي في خان يونس.



ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 7028 شهيدا منهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.