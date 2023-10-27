الجيش الايراني يبدأ مناورات برية ضخمة

وقال المتحدث باسم المناورات العقيد كريم جشك ان هذه المناورات تجري في منطقة نصراباد التابعة لمحافظة اصفهان، وان القوات والوحدات المشاركة في هذه المناورات قد انطلقت من 7 محافظات وهي ستقطع المسافات البعيدة ( معدلها 1100 كيلومتر) وستنتشر في منطقة نصرآباد.



واوضح بأن من أهم اهداف هذه المناورات ، رفع القدرات والجهوزية القتالية للقوات البرية للجيش، وتعزيز مستوى الردع للبلاد امام التهديدات المحتملة، بالاضافة الى نقل الخبرات الى الكوادر الشابة والتدريب على الخطط الدفاعية المرسومة مسبقا.



واضاف العميد جشك ان هذه المناورات تتميز ايضا بمشاركة 200 مروحية قتالية ومروحية نقل، ستلتحق بباقي الوحدات في مسرح المناورات.