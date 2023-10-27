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الجمعة 27 تشرين الأول 2023 ساعة 11:22

إيران وعمان توقعان وثيقة للتعاون المشترك في مجال الاتصالات

إيران وعمان توقعان وثيقة للتعاون المشترك في مجال الاتصالات
وتم يوم الخميس، اليوم الثاني من زيارة عيسى زارع بور إلى سلطنة عمان، توقيع وثيقة التعاون في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والبريد وبنك البريد والمنطقة تم التوقيع على اتفاقية اقتصادية خاصة بين وزيري الاتصالات في إيران وسلطنة عمان.

ومن بين بنود هذه الوثيقة تسريع إرسال المواد البريدية والاستثمار في إنشاء مراكز البيانات وتوفير الخدمات الإلكترونية وتوفير البنية التحتية للاتصالات ومحاولة رفع جودة هذه البنى التحتية.

وتعد وثيقة التعاون الواسعة هذه استمرارا للمذكرة التي تم توقيعها قبل فترة في طهران بين الطرفين الإيراني والعماني.

واجتمع وزير الاتصالات الايراني، اول أمس، مع وزير الاتصالات والنقل العماني سعيد بن حمود المعولي في مسقط، وبعد المباحثات توصل الجانبان إلى اتفاق على توسيع التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وخلال هذه الزيارة ، التقى زارع بور أيضًا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات ورئيس منظمة الاستثمار العمانية وزار مراكز مثل عمان تل وشركة بريد عمان وداتا بارك الواقعة في مسقط.

وكان وزير الاتصالات قد وصل إلى مسقط لمدة يومين بدعوة من وزير الاتصالات العماني المعولي على رأس وفد يتكون من نواب ورؤساء منظمات ورؤساء تنفيذيين للشركات التابعة لهذه الوزارة.
رقم : 1091443
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