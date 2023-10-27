الشيخ دعموش: حزب الله في قلب المعركة

كلام الشيخ دعموش جاء، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس علي محمود مرمر في ‏مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ‏وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.



وشدّد الشيخ دعموش على أن: "ما يجري في ‏غزة هو قمة الإجرام والتوحش والهمجية؛ حيث القتل والمجازر والتدمير يجري تحت أنظار ‏العالم، والأسوأ من المجازر هو إباحة الغرب للصهاينة قتل الفلسطينيين وتدمير المباني على ‏رؤوسهم تحت عنوان حقّ "إسرائيل" في الدفاع عن النفس". ‏



وأشار سماحته إلى أن: "الرئيس الأميركي المعتوه التي تلطخت يداه بدماء الشعب الفلسطيني يشكك فيما ‏إذا كان الفلسطينيون يقولون الحقيقة في أعداد الشهداء الذين سقطوا في غزة كما شكك من قبل ‏بقصف مستشفى المعمداني الذي ذهب ضحيته أكثر من خمسمئة شهيد، وكل ذلك من أجل ‏التعمية على حجم وبشاعة الإجرام الذي يمارسونه ضد المدنيين في غزة، وخوفًا من افتضاح ‏أمرهم لدى الرأي العام الغربي وغيره الذي يحاولون حجب الحقائق عنه". ‏



ورأى أن ما يجري في غزة: "فضيحة كبرى ووصمة عار على جبين الولايات المتحدة والغرب ‏الذين أطلقوا يد العدو الصهيوني ليرتكب المذابح والمجازر ويدمر ويقتل الأطفال والنساء بدم ‏بارد". وبرأيه أن الرهان هو على انتفاضة الشعوب والأحرار في العالم للضغط على الأميركيين ‏ليتوقفوا عن ارتكاب هذه الجريمة الإنسانية الموصوفة في غزة، وليس على مجلس الأمن الذي ‏فشل في إصدار قرار حتى بهدنة إنسانية بسبب الفيتو الأميركي والهيمنة الأميركية على ‏المؤسسات الدولية.‏



وقال الشيخ دعموش: "يجب أن يعرف العدو "الإسرائيلي" أن المجازر التي يرتكبها بحق الأطفال والنساء والشيوخ ‏في غزة لن تحقق له انتصارًا، ولن تمكّنه من القضاء على المقاومة، بل أنّ هذه الدماء الشريفة ‏سوف تستنهض الأمة من جديد، وتؤجج روح المقاومة في فلسطين وعلى امتداد العالمين العربي ‏والإسلامي، وستزيد من كراهية الشعوب العربية والإسلامية والحرة لهذا الكيان المتوحش ‏وغير الإنساني ولكل من يدعمه ويسانده ويؤازره في إجرامه".‏



وأكد :"أنّ كل محاولات شيطنة المقاومة في لبنان وفلسطين سقطت، أسقطها انكشاف الأكاذيب ‏التي حاول "الإسرائيلي" نشرها وتسويقها حول قطع رؤوس الأطفال وأسقطتها تصريحات الأسيرة ‏"الإسرائيلية" عن المعاملة الحسنة التي تلقتها من حماس، حيث فضحت من حيث لا تدري الأكاذيب ‏"الإسرائيلية" حول كيفية معاملة حماس للأسرى".‏



ورأى الشيخ دعموش: "أن الدم اللبناني يختلط اليوم بالدم الفلسطيني من الجنوب إلى غزة، ليؤكد أن المقاومة في ‏لبنان وفلسطين في خندق واحد، فالعدو واحد والمصير واحد وسيل الدم واحد". مؤكدًا "أنّ حزب ‏الله في قلب المعركة ويقوم بواجبه بكل احترافية وشجاعة وحكمة وثبات دفاعًا عن لبنان واللبنانيين ونصرة ‏لغزة".‏



وختم الشيخ دعموش بالقول: "نحن ننتصر لغزة بدماء أبنائنا وشبابنا ومجاهدينا، وفي الميدان والمواجهات ‏المتواصلة بين المقاومة والعدو "الإسرائيلي" في الجنوب، ولا نخشى تهديدات العدو ولن تثنينا كل ‏الحشود العسكرية وحاملات الطائرات عن القيام بواجبنا في نصرة غزة وفي حماية أهلنا وشعبنا ‏في لبنان".‏