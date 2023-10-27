العدو يستعين بشركتيْ تجسّس بحثًا عن أسْرَاه في غزة

وأوردت الشبكة نقلًا عن 4 مصادر، في مجال الأمن السيبراني ومسؤول في حكومة الاحتلال، أنه قد طُلب من شركة "إن إس أو" المنتجة لبرنامج "بيغاسوس" وشركة "كانديرو" الإسرائيليتين - وكلاهما مدرجتان في قائمة سوداء أميركية - أن تطورا سريعًا من قدراتهما التجسّسية لتلبية احتياجات "القوات الإسرائيلية".



وتقوم الشركتان، إلى جانب شركات برمجيات أخرى عديدة، بالتعاون على تنفيذ هذا الطلب وتقديم الخدمات المطلوبة مجانًا. وقالت شركة "كانديرو" إنها مستعدة لتقديم العون في المجهود الحربي، بأي صورة مطلوبة، من دون الخوض في التفاصيل.



ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر أخرى أن "إسرائيل" تبحث خيارات مُحتملة لاستعادة أسراها، مع عدد من الحكومات التي عرضت تقديم معلومات استخباراتية واستشارات في هذا الصدد.