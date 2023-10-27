تشييع الشهيد على طريق القدس علي إبراهيم جواد في بلدة لبّايا

شارك في التشييع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وعضو تكتل "لبنان القوي" النائب شربل مارون، ومسؤول حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون، ولفيف من العلماء وقيادات حزبية وفاعليات سياسية واجتماعية، وحشود غفيرة من الأهالي.



حمل النعش الطاهر للشهيد جواد ثلة من مجاهدي المقاومة، وجابت مسيرة التشييع الشارع الرئيسي للبلدة على وقع الهتافات المنددة بالعدوان الصهيوني – الأميركي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وشعارات "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، إضافة إلى الشعارات المؤيدة للمقاومة في لبنان وفلسطين وشعارات النصرة للشعب الفلسطيني.



وأمّ الشيخ الخطيب الصلاة على الجثمان الطاهر للشهيد، والذي وري الثرى إلى جانب رفاقه من الشهداء الذين سبقوه في جبانة البلدة.