نائب وزير الخارجية الإيراني يلتقي ممثل "حماس" في موسكو

وجاء في بيان صدر عن السفارة في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الجمعة: "تم خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير بلادنا على أراضي السفارة الإيرانية في موسكو، بحث الأوضاع في غزة، وكذلك تطور الأوضاع المتعلقة بفلسطين".



وأضاف البيان أن نائب وزير الخارجية الإيراني أكد أثناء اللقاء أيضا دعم طهران للشعب الفلسطيني و"المقاومة"، مشيرا إلى أن أولوية طهران في الاتصالات الخارجية هي تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة ورفع "الحصار" عن قطاع غزة.



وأعلنت قيادة حركة حماس أمس الخميس عن إجراء لقاء بين نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق ونائب وزير الخارجية الروسي في موسكو. من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم أثناء اللقاء بحث إطلاق سراح الرهائن وإجلاء الروس من قطاع غزة.

