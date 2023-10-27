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الجمعة 27 تشرين الأول 2023 ساعة 13:15

"الأونروا": لن نكون قادرين على استكمال أعمالنا في فلسطين

"الأونروا": لن نكون قادرين على استكمال أعمالنا في فلسطين
وأشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، إلى عدم قدرة المنظمة على استكمال أعمالها دون تأمين الوقود، منوها إلى ضرورة تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع.

وأضاف لازاريني أن "الشاحنات القليلة التي تصل إلى القطاع لن تحدث فارقا للسكان"، مؤكدا أنهم يوجهون المساعدات إلى الأشخاص الذين هم بأشد الحاجة إليها.

وقال المفوض العام لأونروا، إن "57 من زملائنا قتلوا في الحرب الجارية بغزة، مشددا على ضرورة يجب حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات.

وأضاف: " التاريخ سيحاكمنا جميعا ما لم يتوقف قصف غزة.لا يمكن أن نعادل بين سكان غزة وحماس وهذا أمر مضلل. ومن غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة".

ويشهد قطاع غزة لليوم الـ 21 قصفا إسرائيليا مكثفا، أدى لاستشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطينيا، وإصابة أكثر من 18 ألفا، إضافة لنحو 2000 مفقودا تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

ويتعرض قطاع غزة لهجوم إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية".
رقم : 1091481
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