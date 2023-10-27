حزب الله: لا يعلم الأميركي والإسرائيلي ما تخبئه الأيام!؟

أضاف: كشف طوفان الأقصى المؤيدين لفلسطين من المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه. وقد أثبت ميدان المواجهة في غزة نبل الأداء المقاوم ووحشية "إسرائيل" وأميركا ومحورها.



وتابع : طوفان الأقصى خسارة كبيرة محقَّقة للعدو الإسرائيلي وأصبحت من ثوابت التاريخ، ولا يمكن أن ينتصر هذا العدو بالمجازر ضد المدنيين، وهو أجبن وأضعف من أن ينتصر في الميدان في مواجهة أبطال فلسطين المقاومين المجاهدين.



وختم: صورة الميدان تردد إسرائيلي، وخوف من المعركة البرية، في المقابل ثبات المقاومين واستمرار الصواريخ على الكيان ومواجهة للمواقع المقابلة لجنوب لبنان، كل ذلك بثقة واعتقاد بالنصر.



وقال نشكر دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخامنئي وحركتها الديبلوماسية والسياسية والشعبية، فضلا عن دعمها للمقاومة بكل أشكال الدعم.