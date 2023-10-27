استشهاد 34 صحفيًّا منذ بدء العدوان على غزة

ونقل مصدر عن المكتب الإعلامي الحكومي قوله في بيان صحفي اليوم الجمعة: أن عدوان الاحتلال يزداد شراسة يوما بعد يوم مرتكبا أبشع الجرائم والمجازر بحق المدنيين عامة والصحفيين خاصة، باستهدافهم بشكل مباشر وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم وهدم مؤسساتهم الإعلامية، دون رادع للاحتلال من قبل المنظمات الدولية والعربية”.



وطالب الجهات الدولية المعنية التدخل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين لتمكينها من القيام بعملها.



وأشار المكتب إلى أن استهداف الاحتلال للصحفيين يعني ضربه بعرض الحائط جميع المواثيق وخاصة قرار مجلس الأمن (2222)، الذي ينص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.



ورأى أن إفلات الاحتلال من أي عقاب شجعه على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم، داعياً المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وتقديم مرتكبيها وجميع الضالعين فيها للعدالة كسبيل وحيد لوضع حد لها.



وتستمر حرب الابادة الجماعية الاسرائيلية في غزة. كل شبر في القطاع من شماله الى جنوبه أصبح هدفا للانتقام الاسرائيلي الاعمى من فشله الذريع.



مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي متعمداً المئات منها بحق المدنيين على مدى الايام الماضية وسط تشجيع غربي، ليقع الالاف ما بين شهيد وجريح جلهم من الاطفال والنساء.



جرائم حرب تتسارع وتيرتها ما ان يسدل الليل ستاره، تعرف من تستهدف بالضبط كما كشف محلل اسرائيلي.



وقال محلل القناة الثالثة عشر الاسرائيلية تسفي يحزقيلي:"نعرف حجم الدمار، عادة نعرف الهدف، فعلی سبيل المثال، اليوم کان الهدف، عائلة مراسل قناة الجزيرة".



الاحتلال يتعمد استهداف المسعفين والصحفيين، حتى في جنوب وادي غزة، الذي زعم الاحتلال انه سيكون آمنا للفلسطينيين.



وقال مراسل قناة الجزيرة، وائل الدحدوح:"هؤلاء قتلة الاطفال لاأکثر ولا أقل، اطفال ونساء آمنين جالسين في بيت ايواء، کان الاحتلال قد قال ان مکانه آمن".



تصاعد وتيرة الجرائم الاسرائيلية، يأتي في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة المتهالكة بسبب نفاد الوقود والامدادات الطبية وانقطاع الكهرباء، ما جعل ما تبقى من الاطباء احياء عاجزين عن انقاذ حتى اقربائهم من الموت المحقق.



الا ان احزمة النار التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، وحرب التجويع لم تستطع ان تكسر صمود الفلسطينيين او تفقدعم ايمانهم بقضيتهم.



وفي السياق فقد دمر جيش الاحتلال النصب التذكاري للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في جنين فجر اليوم.



هذا وأقرت الهيئة التابعة للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية استخدمت "القوة المميتة دون مبرر" في استهدافها للراحلة شيرين أبو عاقلة. وسلطت الضوء على الحاجة الملحة لمحاسبة قتلة شيرين والمتورطين في استهدافها.