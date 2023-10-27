21 يوما على العدوان..والمقاومة مستمرة

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد رفع فاتورة محرقة غزة بعشرات المجازر التي يرتكبها يوميا بحق أبناء شعبنا.



وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.



وأشارت إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب 731 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 5224 شهيدا منذ 7 أكتوبر ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.



وذكرت وزارة الصحة أنها تلقت 1700 بلاغ عن مفقودين منهم 940 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض.



وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الصحية، إلى جانب تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة



وأشارت إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.



وفي المقابل قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، إنه تم إبلاغ ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية "عملية طوفان الاقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وأضافت مصادر عبرية نقلا عن الناطق العسكري الاسرائيلي قوله -في تحديث جديد- أنه تم أيضا إبلاغ ذوي 229 "مختطفا" في غزة حتى الآن.



وجددت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دك تل أبيب برشقات صاروخية، ردًّا على المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، لتدوي صافرات الإنذار في وسط الكيان الصهيوني بأسره.



وأقرت قوات الاحتلال بإصابة 6 مستوطنين في الضربة الجديدة، بعد اعترافها قبل قليل بإصابة 3 مستوطنين في الرشقة الأولى.



وأكدت القناة 12 العبرية إصابة مبنى في تل أبيب مباشرة بصاروخ أطلق من غزة، ما تسبب بوقوع واندلاع حريق به وإصابة 3 مستوطنين في حصيلة أولية.



جاء ذلك بعد قليل من إعلان كتائب القسام قصف “تل أبيب” ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أنها تواصل عملياتها العسكرية ودكت مستوطنة “مفلاسيم” برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا.



بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف الزوارق الحربية المتمركزة قبالة مدينة غزة برشقة صاروخية.



ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، سقط 2000 صهيوني (جنود ومستوطنين) ما بين قتيل وأسير ومفقود، وأكثر من 5600 جريح، منهم 1200 جندي معاق، وعشرات الحالات الميؤوس منها، ومئات الحالات الخطرة.