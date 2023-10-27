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الجمعة 27 تشرين الأول 2023 ساعة 17:39

الصين تؤكد استعدادها لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع إيران

الصين تؤكد استعدادها لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع إيران
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الصيني مع النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، على هامش الاجتماع الـ22 لمجلس وزراء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون.

وقال رئيس الوزراء الصيني خلال هذا اللقاء إن وجود إيران وعضويتها الكاملة في منظمة شانغهاي ومجموعة البريكس سيؤديان إلى تعزيزهما كما سيسهمان في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعلن لي كه تشيانغ خلال هذا اللقاء عن استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع طهران وقال إن بكين مستعدة لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع طهران وتعميق التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء الصيني أن بكين تولي أهمية كبيرة لدور إيران المهم في المنطقة وتهتم بمزيد من التنسيق مع طهران.

وفي إشارة إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تمتد لـ 25 عاماً بين طهران وبكين، قال النائب الأول للرئيس الإيراني خلال هذا اللقاء إن هناك العديد من مجالات التعاون بين الصين وإيران، وإذا ركزنا على هذه المجالات ووفرنا ارضية مناسبة للقطاع الخاص للبلدين، فسنصل إلى نقطة متقدمة في مسار تحقيق الأهداف المرجوة.
رقم : 1091535
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