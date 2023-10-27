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الجمعة 27 تشرين الأول 2023 ساعة 18:13

مُسيّرة 'آرش' تدمر أهدافها المرسومة بدقة فائقة

مُسيّرة
وفي الدقائق الأولى من اليوم الأول لمناورات "اقتدار 1402"، ضربت القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أهدافًا ثابتة ومتحركة بدقة عالية ودقيقة باستخدام الطائرة الانتحارية بدون طيار من طراز "آرش" فی إطار تنفيذ عمليات الدفاع الساحلي وسد طريق القوات المعادية.

وفي هذه المرحلة من المناورات، تم أيضًا استخدام طائرات بدون طيار من طرازي "مهاجر 2" و"مهاجر 6" الجديدة لإرسال المعلومات إلى مركز قيادة الطائرات بدون طيار.

وتجرى هذه المناورات لمدة يومين في منطقة نصرآباد في محافظة أصفهان وسط البلاد، مع تنفيذ عمليات الدفاع الساحلي والهجوم.

وقال المتحدث باسم مناورات اقتدار 1402 العميد كريم تشك في تصريح له الیوم الجمعة إنه يشارك في هذه المناورات مختلف الوحدات المدرعة والمشاة والمتحركة الهجومية وقوات الرد السريع الصاروخية والمروحيات والطائرات بدون طيار والهندسة وسائر العناصر الداعمة.
رقم : 1091543
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