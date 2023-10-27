مصادر: 10صواريخ تستهدف قوات أمريكية شرق سوريا وسقوط قتلى

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن "مصادر محلية وأمنية، أعلنت استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر (شرق سوريا) بـ 10 صواريخ عند الساعة 6:05 صباح اليوم، ردا على الهجوم الإرهابي الأمريكي على مواقع قوات المقاومة في سوريا".



واضافت تسنيم"وقعت خسائر بشرية ومالية كبيرة نظرا لتواجد عدد كبير من القوات الأمريكية في هذه القاعدة".



كما أفادت هذه المصادر بأن "تفاجؤ وإرتباك القوات الأمريكية جعلها تبعث برسالة مفادها أننا لا ننوي الاشتباك وفتح جبهة جديدة".



وبحسب تسنيم، زعمت وزارة الدفاع الأميركية، صباح اليوم، أنها هاجمت نقاطاً تابعة لـ "قوات إيرانية" في سوريا ولم تنسق هذه الهجمات مع الكيان الصهيوني.