قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات

وأفادت وسائل إعلام دولية، إن "غازات لطائرات الاحتلال الصهيوني شنت سلسلة غارات مكثفة على شمالي غرب قطاع غزة".



وجاء هذا الهجوم بعد قيام قوات الاحتلال بقطع الاتصالات وشبكة الانترنت بشكل كامل عن قطاع غزة.



وقالت قناة الجزيرة القطرية إن "الطائرات تشن هجمات مكثقفة وغير مسبوقة على كافة ارجاء غزة"، مضيفة أن "قطاع غزة يشهد القصف الأعنف براً وبحراً وجواً".



وفي سياق متصل، قالت قناة "العربية" السعودية، أن إسرائيل عرضت على حماس الموافقة على وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى وتسليم جثث القتلى الإسرائيليين، إلا أن حماس لم توافق على طلب هذا النظام.



وأضافت القناة بحسب مصادرها إنه "بعد رفض الاقتراح الإسرائيلي، طلبت حماس من هذا النظام إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "حماس طلبت أيضًا بوقف إطلاق نار طويل الأمد، وهو ما لم ترد عليه إسرائيل حتى الآن، فيما تستمر المفاوضات بين حماس والكيان الصهيوني بوساطة قطر ومصر".