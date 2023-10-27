قصف صهيوني مكثف على غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" أن شبكة الاتصالات انقطعت تماما هي والإنترنت فجأة في قطاع غزة، في حين بقي مع أعداد محدودة من الصحفيين آليات انترنت بديلة وضعيفة.



وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال سبق أن قصفت مقاسم الاتصالات الرئيسية التي تعطلت بشكل واسع ولكنها بقيت تتأرجح في بعض الأماكن، يما يتيح حد أدنى من التواصل بين المواطنين وذويهم.



وقالت المصادر: إن طائرات الاحتلال شنت منذ نصف ساعة عشرات الغارات بلا توقف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسمعت أصوات سيارات إسعاف تهرع للأماكن المستهدف، فيما يحول عدم توفر اتصالات وإنترنت عما يجري.



وأكدت المصادر أن الأصوات الناجمة عن القصف هائلة وتحدث ارتجاجات كبيرة، وتزامنت مع قصف من الزوراق الإسرائيلية.