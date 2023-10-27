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الجمعة 27 تشرين الأول 2023 ساعة 21:42

مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة

مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة
وفي الضفة الغربية المحتلة، خرجت مظاهرات في مدن رام الله وطولكرم ونابلس تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونصرة للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفق منصات فلسطينية.

وخرج مئات الآلاف من فلسطين والقاهرة والدوحة وتونس وبغداد والبحرين إلى الأردن وسوريا والعراق واليمن وغيرها، ومن تركيا الولايات المتحدة وبريطانيا، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لوقف هجومها المتواصل منذ 21 يوما على قطاع غزة، والالتزام بالقرارات الدولية.

وردد المشاركون هتافات عبرت عن تضامنهم مع شعبنا، ومع المرابطين في المسجد الأقصى، مؤكدين أن "تلك الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن الدفاع عن حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة".

وفي مصر، طوقت قوات الأمن محيط الجامع الأزهر بالعاصمة القاهرة لمنع وصول المصلين، حيث كان من المقرر أن يحتشدوا بعد صلاة الجمعة في مظاهرة مساندة لغزة، ما دفعهم للتوجه إلى مساجد قريبة من الأزهر للصلاة.

واحتشد متظاهرون اليوم في مدن عدة بالأردن، بينها العاصمة عمّان وإربد والعقبة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ودعما للمقاومة ورفضا لجرائم الاحتلال، وطالب بعضها بإلغاء اتفاقية السلام وفتح الحدود.

وشارك عشرات المتظاهرين في مسيرة بعاصمة الإكوادور كيتو الخميس للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورغم الظروف الجوية الممطرة، كان من بين المتظاهرين عدد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وفي لبنان، شهدت مناطق، منها طرابلس ومخيم عين الحلوة وغيرها، مظاهرات تضامنا مع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما نظم ناشطون وقفة تضامنية لمناصرة غزة في العاصمة البريطاينة لندن، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وطالبت بوقف الحرب على القطاع المحاصر.

كما تجمع مئات المتظاهرين بمحافظة مأرب اليمنية بعد صلاة الجمعة في مظاهرات لدعم فلسطين، ورفض العدوان الإسرائيلي وارتكابه المجازر بحق المدنيين في القطاع.

وتظاهر أيضا محتجون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة سورابايا الإندونيسية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف وسط حصار خانق.

وفي نيودلهي الهندية، اعتقلت قوات الأمن ظهر اليوم الجمعة عددا من المشاركين في مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي في منطقة جانتر مانتر بالعاصمة، ونشرت منصات جانبا من تلك المظاهرة.

وتأتي هذه المظاهرات ضمن زخم مؤيد لفلسطين وتنديدا بالقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الـ21 مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، مع استمرار عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
رقم : 1091570
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