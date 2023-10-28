اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها

وقال حمدان في مقابلة تلفزيونية وتابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما تم التخطيط لها، وأن قيادة القسام تدير المعركة على الأرض وهي من تقرر توقيت المفاجآت ومتى يمكن التحرك في مسار أو غيره".
وأضاف "الاحتلال دخل مرحلة جديدة بقطع الاتصالات عن غزة ليغطي على جرائمه، وقد حاول الاحتلال خلال الأيام الثلاثة الماضية التقدم على أكثر من محور لكن رد المقاومة كان حاسماً، كما روّج لصفقة تبادل الأسرى لكنه يرغب في موتهم (الأسرى الإسرائيليون)".
وأوضح "الوضع الإنساني واستهداف المدنيين من النساء والأطفال في غزة يكشفان حقيقة وجه الكيان الصهيوني الذي رفض أن يعترف بها كثيرون وظنوا أن الحل في الذهاب إلى تسوية سياسية مع هذا الكيان"، مبيناً أنه "ينبغي أن يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحينها يمكن الحديث في قضايا اخرى".
وأكد اسامة حمدان أنه "مع بزوغ ساعات الفجر سيرى العالم آثار الملحمة البطولية التي خاضها المقاومون في غزة."
ورأى أن "الاحتلال يقول إن العملية الجارية الآن ليست العملية البرية المخطط لها، حتى لا يضع نفسه في موقف محرج عندما يفشل، ومع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها مقاتلونا"، مشدداً على أن "إعلان الاحتلال بأن هذه ليست العملية العسكرية البرية يمثل ذريعة لتبرير أي إخفاق قد يواجهه".