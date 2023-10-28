اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها

فلسطين (إسلام تايمز) - كشف القيادي في حركة حماس، إسامة حمدان، اليوم السبت، أن فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة والمنطقة الوسطى، مشيراً إلى أن قطع الاتصالات وشبكة الانترنت جزء من المعركة والجريمة الصهيونية.