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السبت 28 تشرين الأول 2023 ساعة 00:18

عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً

عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، اليوم السبت، أن رئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وجيشه المهزوم لا يمكن أن يحقق أي انجاز عسكري، مشيراً إلى أن "كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات".

وقال الرشق في إفادة صحفية تلقى مراسل موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، حول تصاعد العدوان والإرهاب الصهيوني ومحاولات التوغل لجيشه إن "تصعيد العدو الصهيوني مجازره المروّعة وحرب الإبادة الجماعية، في جنح الظلام، ضد بيوت الآمنين العزّل في قطاع غزّة، بشتى أنواع القصف الهمجي برّاً وبحراً وجواً، هو تعبير حقيقي عن فشله الذريع في تحقيق أهدافه العدوانية، والنّيل من مقاومتنا وأبطال القسّام الذين يتصدّون بكل قوّة وإرادة وبسالة لمحاولاته الفاشلة في اقتحام قطاع غزّة".

وأضاف "إنَّ تعمّد الاحتلال تكثيف آلة حربه العدوانية، في هذه الأثناء، بعد قطع الاتصالات والانترنت، وقبلها الكهرباء والماء والغذاء والدواء والوقود، في ظل دعم واشنطن وبعض العواصم الغربية، هو جريمة حرب متكاملة الأركان، ستبقى وصمة عار على جبين كل الداعمين والمؤيّدين لها، والصامتين والمتقاعسين في وقفها، وهم جميعاً يتحمّلون المسؤولية الإنسانية والأخلاقية عن تداعياتها".

وأكد "لن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي انجاز عسكري، وما تصعيد جيش العدو إرهابه ومجازره وحرب الإبادة ضد المدنيين والمنازل إلا دليل إفلاس، وليس دليل قوة".
رقم : 1091607
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