مستشار السوداني يوضح رفض العراق التصويت لصالح هدنة غزة في مجلس الأمن

امتناع العراق عن التصويت بخصوص الهدنة في غزة جاء لأن القرار فيه اعتراف بأسرائيل كدولة.



قرار الأمم المتحدة تضمن أيضاً إدانة للمقاومة في فلسطين لما جرى خلال المعارك ضد الاحتلال.



وحول الخلاف بين العراق وإيران بشأن تصويت طهران: “قانون منع التطبيع ملزم لنا”.



وقال الشمري في تغريدة له "امتناع العراق عن التصويت بخصوص الهدنة في غزة جاء لأن القرار فيه اعتراف بإسرائيل كدولة"، مضيفاً "قرار الأمم المتحدة تضمن أيضاً إدانة للمقاومة في فلسطين لما جرى خلال المعارك ضد الاحتلال".



رغم تصويت معظم الدول العربية والإسلامية بما فيها إيران، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي الى هدنة شاملة وفورية في قطاع غزة، إلا ان العراق امتنع عن التصويت، حسب القائمة الرسمية التي نشرتها المنظمة الدولية على موقعه الالكتروني وحسابها على موقع إكس تويتر.



بأغلبية 120 عضوا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.



جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحملعنوان: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.



عارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.



في بداية استئناف اجتماع الدورة بعد ظهر اليوم، استعرض محمود الحمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة مشروع القرار. وطلب الحمود التصويت أولا على تعديل مقدم من كندا على مشروع القرار، معربا عن معارضته للتعديل.



وينص التعديل الكندي على رفض وإدانة “بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 تشرين الأول/أكتوبر، واحتجاز الرهائن”. وفشل التعديل في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات.



القرار



يدعوالقرارإلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامةتفضي إلى وقف الأعمال العدائية”. ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.



ويرفض القرار بشدة “أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”. ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.



ويدعو أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهمبشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.



ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.



وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك “جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.



وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.