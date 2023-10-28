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السبت 28 تشرين الأول 2023 ساعة 08:50

الاحتلال يعزل غزّة عن العالم.. ويصعّد هجماته بعد صدّ المقاومة تقدّمه برياً

الاحتلال يعزل غزّة عن العالم.. ويصعّد هجماته بعد صدّ المقاومة تقدّمه برياً
صعّد الاحتلال، ليل الجمعة السبت، من وتيرة قصفه لقطاع غزة طال المناطق الشرقية والشمالية على وجه الخصوص، بالتزامن مع محاولات اقتحام بري للقطاع، التي صدّتها المقاومة الفلسطينية.

وأفاد مصدر صحفي بتجدد القصف العنيف على محيط المستشفى الإندونيسي، ومحيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية ،فجر اليوم السبت، أنّ أكثر من 100 شخص استشهدوا من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً متعدد الطوابق كان يأوي نازحين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

كما تمّ استهداف منزل قرب النادي الأهلي في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ونقل عدد كبير من الشهداء والإصابات إلى المستشفيات.

وأفاد المصدر بسقوط قذيفة مدفعية بجانب مبنى المستشفى الأندونيسي، شمالي غزة.

وذكر المصدر بأنّ قوات الاحتلال قصفت بعض مناطق مدينة غزة بقنابل الفسفور المحرمة دولياً، فيما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنّ نحو 1000 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض.

وتابع أنّ "التصعيد الإسرائيلي في غزة جاء بعد اقتراب التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى".

كما قال مصدر في المقاومة الفلسطينية إنّ "العدو في حال كر وفر، ولم يستطع تثبيت أي من قواته في مناطق الجهد الرئيسي شمال شرق وشمال غرب والوسط في البريج، لذلك يُصعّد من القصف عند محاور التقدم".

وأكّد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أنّ "المدنيين يتعرضون لأعنف قصف تشهده غزة على الإطلاق".

بدورها، أشارت منظمة أطباء بلا حدود، إلى أنها "تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في غزة"، وأنها "فقدت الاتصال بزملائها على الأرض".

وأكدت المنظمة الدولية أنّ القلق بشكل خاص الآن على المرضى والطاقم الطبي وآلاف العائلات التي تلجأ إلى مستشفى الشفاء والمرافق الصحية الأخرى، داعيةً "إلى توفير الحماية المطلقة لجميع المرافق الطبية والموظفين والمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة".

من جهتها، حذرت "هيومن رايتس ووتش" من أن قطع الاتصالات والانترنت في غزة يهدد بالتستر على "فظائع جماعية".

وكان المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنّ "القوات البرية الإسرائيلية تعمل على توسعة النشاطات البرية في غزة". وجاء هذا القرار تزامناً مع قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع بأكمله.
مصدر : وكالات
رقم : 1091635
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