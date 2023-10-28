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السبت 28 تشرين الأول 2023 ساعة 12:00

شلل كامل يصيب أعمال الإسعاف في غزة

شلل كامل يصيب أعمال الإسعاف في غزة
أعلن الهلال الأحمر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، أنّ أعمال الإسعاف "شُلَّت بالكامل، بسبب القصف وانعدام الاتصالات"، مشيراً إلى اضطرار  مواطنين للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصف، بهدف "الإبلاغ عن حالة إسعافية".

بدوره، طلب خليل الدقران، نقيب الممرّضين السابق في القطاع، من المواطنين إحضار الإصابات "عبر السيارات المدنية، أو أي وسيلة نقل إلى المستشفيات".

ولفت إلى أنّ أكثر من 25 شهيداً و35 جريحاً وصلوا صباحاً إلى مستشفى شهداء الأقصى، مشيراً إلى أنّ معظم الإصابات خطرة، "وتسبّبت بها أسلحة الاحتلال المحرّمة دولياً".

ويأتي ذلك فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على غزة، منذ 22 يوماً، متسبّباً بعزل القطاع المحاصَر عن العالم، عبر قطع لشبكات الاتصال والإنترنت، ومسفراً عن ارتقاء أكثر من 7300 شهيد، وجرح نحو 19000 شخص.

وأكد مصدر صحفي في قطاع غزة أنّ قطع الاتصالات والإنترنت يؤدي إلى "إعاقة عمليات الإنقاذ"، في وقت تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى "وجود نحو 1000 فلسطيني تحت الأنقاض".

بدورها، حذّرت "هيومن رايتس ووتش" من أنّ قطع الاتصالات والإنترنت في غزة يهدّد بالتستر على "فظائع جماعية".

وفي غضون ذلك، تواصل مدفعية "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق قرب السياج الفاصل، شرقي القطاع، في حين استهدفت الغارات الإسرائيلية جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالاً.

وشمالي القطاع أيضاً، استهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى الكلى، بينما قصفت المدفعية شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة.

ووفق المصدر، فإنّ غزة شهدت أمس، "الليلة الأعنف من القصف البحري والبري والجوي"، منذ بدء العدوان، في 7 تشرين الأول الجاري.

وأشار إلى أنّ كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس أكدتا تصدّيهما لمحاولات تقدّم القوات الإسرائيلية وأحباطه، في حين ارتكب الاحتلال سلسلة مذابح في القطاع، بالتزامن مع محاولات تقدّمه البري.

وليل الجمعة - السبت، قال مصدر في المقاومة الفلسطينية إنّ "العدو في حال كرّ وفرّ، ولم يستطع تثبيت أي من قواته في مناطق الجهد الرئيسي في الشمال الشرقي والشمال الغربي والوسط في البريج، لذلك صعّد من القصف عند محاور التقدّم".
مصدر : وكالات
رقم : 1091685
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