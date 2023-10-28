الصفحة الرئيسية
0
السبت 28 تشرين الأول 2023 ساعة 12:17

قائد الجيش الايراني: مستعدون دائماً لمواجهة التهديدات

قائد الجيش الايراني: مستعدون دائماً لمواجهة التهديدات
جاء ذلك على هامش مناورات اقتدار ۱۴۰۲ التي يجريها الجيش الايراني، موضحا أن جيش ايران الاسلامية يجري على طول السنة عدة مناورات لرفع مستوى التدريب والاستعداد الدفاعي والقتالي، مشددا على أن المناورات الحالية انما تهدف لتقييم مستوى التدريب ودراسة نقاط القوة والضعف، وأخيرا رفع مستوى القوة الدفاعية والقتالية في مواجهة التهديدات المقبلة.

وأشاد بقائد سلاح البر في الجيش العميد " كيومرث حيدري " لتخطيطه لهذه المناورات وقال: ان الاجراءات التي أنجزتها مختلف الوحدات في القوات المجوقلة والهجومية والرد السريع والدروع والمدفعية والصواريخ والحرب الالكترونية، تظهر جانبا من انجازات المناورات المذكورة.

واعتبر مشاركة أكثر من ۲۰۰ مروحية والمهمات المتعددة التي قامت بها في المجالين القتالي والدعم في النهار والليل، وانزال القوات في مختلف المناطق بنجاح، انما تظهر التطور ورفع قوة سلاح البر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية على مستوى منطقة غرب آسيا.

وأشاد اللواء " موسوي " بجميع منتسبي سلاح البر في الجيش بدءا من الأبطال الذين يعتبرون الجنود المدافعين عن الدين والوطن الى القادة الغيارى الكبار في هذا السلاح، مؤكدا أن هذه المناورات حملت رسالة سلام وصداقة الى الدول الصديقة.

وأكد القائد العام للجيش أن مناورات اقتدار ۱۴۰۲ تحمل كذلك رسالة عن ثمرة الاستقلال التي تحظى بها ايران الاسلامية للدول التي تستطيع الوقوف على قدميها نظرا للامكانات التي لديها وتدافع عن أوطانها بكل عز وفخر دون الحاجة الى الأجانب.
مصدر : وكالات
رقم : 1091699
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
28 تشرين الأول 2023
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
28 تشرين الأول 2023
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
28 تشرين الأول 2023
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
27 تشرين الأول 2023
العميد رادان: طوفان الأقصى حطم الشرعية الداخلية للكيان الصهيوني
العميد رادان: طوفان الأقصى حطم الشرعية الداخلية للكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2023
21 يوما على العدوان.. الاحتلال يواصل محارقه في غزة وجنين
21 يوما على العدوان.. الاحتلال يواصل محارقه في غزة وجنين
27 تشرين الأول 2023
التجويع والتعطيش.. وسيلة الاحتلال القذرة لإنهاك غزة
التجويع والتعطيش.. وسيلة الاحتلال القذرة لإنهاك غزة
27 تشرين الأول 2023
الجيش الايراني يبدأ مناورات برية ضخمة
الجيش الايراني يبدأ مناورات برية ضخمة
27 تشرين الأول 2023
السيد الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق
السيد الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق
27 تشرين الأول 2023
المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية في أربيل
المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية في أربيل
26 تشرين الأول 2023
مقتل وإصابة 11 شخصاً في انفجار كابول
مقتل وإصابة 11 شخصاً في انفجار كابول
26 تشرين الأول 2023
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟
26 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟
القصف والرقابة والاحتجاز... رد الکيان الإسرائيلي وأوروبا على دعم فلسطين
أهداف الحملة الإسرائيلية فى الداخل الفلسطيني؟