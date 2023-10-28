مروحيات شينوك تحلق ليلا لنقل القوات في مناورات الجيش الايراني

ونفذ طيران الجيش الايراني، في المرحلة الرئيسية من مناورات اقتدار القوات البرية، عمليات قتالية ليلية بمشاركة مروحيات قتال واسناد في منطقة نصر آباد.



وفي هذا الجزء من المناورات ، حلقت مروحيات 206 للقيام بعملية استطلاع وتقديم المعلومات إلكترونياً إلى مركز السيطرة والقيادة، ومن ثم أطلقت مروحيات كوبرا صواريخ "جو -سطح" لتدمير مواقع القوات المهاجمة وضرب الأهداف المطلوبة باستخدام أنظمة الرؤية الليلية.



وأيضًا، خلال المرحلة الأخيرة من اليوم الأول من مناورات اقتدار القوات البرية للجيش، قامت مروحيات شينوك بالتحليق الليلي لنقل القوات لأول مرة.



كما تم مؤخرًا تجهيز مروحيات النقل الثقيلة التابعة لقوات طيران الجيش بأنظمة الرؤية الليلية.