الصفحة الرئيسية
0
السبت 28 تشرين الأول 2023 ساعة 12:34

اللواء سلامي: غزة ستصبح مقبرة للصهاينة

اللواء سلامي: غزة ستصبح مقبرة للصهاينة
واوضح القائد العام للحرس الثوري في تصريح له أن الحرب في غزة هي صراع عالمي بين الإسلام والكفر، وقال: الضربة التي تلقاها العدو في طوفان الأقصى كانت استثنائية وغير متوقعة ومباغتة وقوية. ردود الفعل المجنونة لإسرائيل وداعميها تظهر أنهم لم يعودوا يتمتعون بالتوازن العقلي، وأنهم تائهون ومرتبكون.

وذكر أن أمريكا غرزت خناجرها المسمومة في قلب الأمة الإسلامية خلال العقود الماضية، قال: ماذا يعني وجود الصهاينة في قلب الأمة الإسلامية؟ إنهم يسعون إلى زعزعة المناطق الإسلامية، وطالما هم متواجدون هناك فلن نرى إلا الشر وانعدام الأمن، لقد زرعوا التكفير في أماكن أخرى من أجل انتقاد العالم الإسلامي.

وأضاف: لقد جاؤوا إلينا أولاً، ولكن تم اخراجهم بهزيمة ثقيلة ومخزية. والحرب لم تنتهي وقاتلناهم في كل الساحات وهربوا في كل الساحات وتعلموا الفشل جيدا.

وأكد اللواء سلامي أن طوفان الأقصى دمر كل أحلام الصهاينة، واستعادت من الإسرائيليين أكثر من مساحة غزة.

وأضاف، إن إسرائيل اليوم هي أرض الاضطرابات وأرض الكوابيس الشديدة، كل يوم يزورها مسؤول أوروبي ليمنحها تنفساً صناعياً ظنا منهم أنهم سيعوضون ذلك الفشل الذريع.

ونوه إلى أن "الإسرائيليين فشلوا في كل العمليات البرية حتى الآن"، وقال: "ليس لديهم القدرة على محاربة حماس، فالأرض هي نقطة قوة حماس، وإذا قاتلوا على الأرض، فسيتم ابتلاعهم وستصبح غزة مقبرة لهم.

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن أمريكا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الداعمين لإسرائيل تحالفوا لإبادة الأطفال الفلسطينيين، لكن يجب أن تعلموا أن غزة ستبقى قوية والأعداء سيغادرون المنطقة مهزومين.
مصدر : وكالات
رقم : 1091707
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
28 تشرين الأول 2023
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
28 تشرين الأول 2023
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
28 تشرين الأول 2023
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
27 تشرين الأول 2023
العميد رادان: طوفان الأقصى حطم الشرعية الداخلية للكيان الصهيوني
العميد رادان: طوفان الأقصى حطم الشرعية الداخلية للكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2023
21 يوما على العدوان.. الاحتلال يواصل محارقه في غزة وجنين
21 يوما على العدوان.. الاحتلال يواصل محارقه في غزة وجنين
27 تشرين الأول 2023
التجويع والتعطيش.. وسيلة الاحتلال القذرة لإنهاك غزة
التجويع والتعطيش.. وسيلة الاحتلال القذرة لإنهاك غزة
27 تشرين الأول 2023
الجيش الايراني يبدأ مناورات برية ضخمة
الجيش الايراني يبدأ مناورات برية ضخمة
27 تشرين الأول 2023
السيد الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق
السيد الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق
27 تشرين الأول 2023
المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية في أربيل
المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية في أربيل
26 تشرين الأول 2023
مقتل وإصابة 11 شخصاً في انفجار كابول
مقتل وإصابة 11 شخصاً في انفجار كابول
26 تشرين الأول 2023
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟
26 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟
القصف والرقابة والاحتجاز... رد الکيان الإسرائيلي وأوروبا على دعم فلسطين
أهداف الحملة الإسرائيلية فى الداخل الفلسطيني؟