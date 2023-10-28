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السبت 28 تشرين الأول 2023 ساعة 14:54

أكبر عصيان مدني في نيويورك دعمًا لغزة

أكبر عصيان مدني في نيويورك دعمًا لغزة
وأعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن 200 شخص، فيما أكد المنظمون أن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل المحطة.

وأظهرت صور التقطت في المكان طوابير طويلة من الشباب وقد كبلت أيديهم وهم يرتدون قمصانا قطنية كتب عليها "ليس باسمنا" و"وقف إطلاق نار الآن".

ونظمت الاعتصام الكبير مجموعة "جوييش فويس فور بيس-نيويورك سيتي" التي قالت إن آلافا عدة سدوا القاعة الرئيسية للمحطة. وأكدت أنها "أكبر عملية عصيان مدني تشهدها مدينة نيويورك في غضون عشرين عاما".

وأظهرت مشاهد المحطة وقد عجّت بالمحتجّين الذين رفعوا لافتات كتب عليها "الحرية للفلسطينيين" و"احزنوا على القتلى وناضلوا من أجل الأحياء".

وقد أطلق حاخامات التجمع بإضاءة شموع عطلة، السبت، وبتلاوة صلاة الموتى اليهودية.
وقالت الحاخامة ماي يي في بيان نشره المنظمون "السبت هو يوم راحة عادة، لكننا لا يسعنا أن نرتاح فيما إبادة جماعية ترتكب باسمنا".

وأضافت "حياة الفلسطينيين والإسرائيليين وثيقة الارتباط ولا يمكن للأمن أن يكون إلا من إقامة العدالة والمساواة والحرية للجميع".

من جانبها، قالت هيئة النقل على موقعها الإلكتروني، إن "محطة جراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب احتجاج"، وحثّت الركاب على استخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار بزيادة وقت الانتقالات.
رقم : 1091743
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