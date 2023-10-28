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السبت 28 تشرين الأول 2023 ساعة 16:07

الحرس الثوري: كل القواعد الأميركية تحت الرصد

الحرس الثوري: كل القواعد الأميركية تحت الرصد
وقال العميد رمضان شريف، اليوم السبت، في مقابلة مع قناة "الميادين": إذا استمر القصف على غزة واستشهاد المواطنين حينها قد تنفجر المنطقة.

و تابع قائلا، ليتأكد داعمو الكيان الصهيوني أن بعض الأيادي التي لا تطال الكيان الصهيوني قد تطال القوات الأميركية التي تُدير هذه الحرب.

وأضاف المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية: على كل داعمي الكيان وخاصة واشنطن إدراك أن استمرار قتل الفلسطينيين سيتسبب بنفاد صبر المسلمين بلحظةٍ ما.

وتابع: واشنطن هي الداعمة الأولى للكيان الصهيوني وقد أعدّت جسراً جوياً لتزويده بالمعدّات العسكرية والقنابل المروعة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7326 شهيدا منهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18.967 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وفي اليوم الـ 22 من عملية طوفان الاقصى، تستمرّ طائرات الاحتلال في قصفها العنيف للمنازل والأحياء السكنية على غزة وارتكاب المزيد من المجازر الدموية ضد العائلات الفلسطينية واستمرت بعمليات تدمير ممنهجة وقصف تجمعات سكنية على رؤوس ساكنيها، وسط حرب تجويع وتعطيش غير مسبوقة.
رقم : 1091763
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