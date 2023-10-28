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السبت 28 تشرين الأول 2023 ساعة 19:02

لافروف: موسكو ترفض وبشكل قاطع انتهاك 'اسرائيل' للقانون الإنساني

لافروف: موسكو ترفض وبشكل قاطع انتهاك
وفي أشد انتقاد روسي لكيان الاحتلال الاسرائيلي، قال لافروف في تصريحات لوكالة "بيلتا" البيلاروسية إن موسكو ترفض وبشكل قاطع انتهاك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف مدنية، ومنهم الأسرى المحتجزون.

واضاف لافروف أن من المستحيل القضاء على حماس دون تدمير غزة، مشددا على ضرورة وقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة.

وحذر لافروف: "أنه من المستحيل القضاء على حماس دون تدمير غزة وسكانه المدنيين، مشددا على ضرورة وقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزه الذي دخل اسبوعه الرابع بقصف عنيف غير مسبوق عبر الجو والبحر طال أغلب مناطق القطاع.


واستهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي، ومخيم البريج.
وتسبب القصف العنيف بانقطاع الاتصالات، ما أدى الى تعذر اتصال ذوي المصابين بخدمة الإسعاف والطوارئ، في ظل سقوط عشرات الشهداء والجرحى بسبب استمرار القصف العنيف. وأعربت منظمتا 'أطباء بلا حدود' واليونيسف عن قلقهما إزاء الوضع في غزة.
رقم : 1091789
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