أبو عبيدة يعلن شرط حماس لتبادل الأسرى!

وقال أبوعبيدة في كلمة تلفزيونية : العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى!



وأضاف: إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا



وتوعّد أبو عبيدة، العدو بهزيمة أكبر مما كان يتوقع.



وقال أبو عبيدة : سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف وزمن انكسار الصهيونية بدأ.



وشدد على أن عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر ما هو إلا لألم عظيم يتجرعه.



وشدد على أن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى.



وجدد دعوة شرفاء الأمة أن يعتدوا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة.



وتوجه لزعماء أمتنا العربية متسائلا: هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات؟