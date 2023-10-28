رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"

إيران (إسلام تايمز) - أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، مساء السبت، إن فشل الكيان الصهيوني في اجتياح غزة ليلة أمس هو الانتصار الثاني بعد طوفان الأقصى.