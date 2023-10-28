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السبت 28 تشرين الأول 2023 ساعة 21:29

رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"

رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
وقال رئيسي في مقابلة تلفزيونية تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "الكيان الصهيوني لم يحقق أي إنجاز حقيقي بعد طوفان الأقصى وهذا فشل استراتيجي".

وأضاف "جرائم الكيان الصهيوني تتجاوز الخطوط الحمر إنسانيا وعسكريا وهذا قد يدفع الجميع للتحرك، وأن الولايات المتحدة أرسلت رسائل لمحور المقاومة وحصلت على جواب عملي وعلني على الأرض".

وأوضح السيد رئيسي "واشنطن تطالبنا بعدم التحرك بينما تقدم دعما واسعا للكيان الصهيوني وهذا مطلب باطل، والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعرقل وقف إطلاق النار في غزة وهذه جريمة".

ولفت رئيسي إلى أن "حسابات الولايات المتحدة في المنطقة خاطئة كليا ولن تحقق أهدافها بشرق أوسط جديد، والمقاومة في فلسطين والمنطقة مستقلة والقرار بيدها ولا تتلقى أوامر من طهران".

وختم تصريحه بالقول أنه "لا قدرة للكيان الصهيوني والدعم الأمريكي على اجتثاث المقاومة الفلسطينية .. الولايات المتحدة تعرف جيدا قدراتنا الحالية وتدرك أن تجاوزها غير وارد".
رقم : 1091814
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