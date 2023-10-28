الصفحة الرئيسية
0
السبت 28 تشرين الأول 2023 ساعة 21:51

فياض خلال وقفة تضامنية مع فلسطين في صيدا: لو تمادى العدو فإن أفق المواجهة مفتوح

فياض خلال وقفة تضامنية مع فلسطين في صيدا: لو تمادى العدو فإن أفق المواجهة مفتوح
حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية وأعلام حزب الله وحماس والفصائل، ورددوا شعارات منددة بالجرائم والمجازر الإسرائيلية وتدعو حماس إلى تكثيف الضربات الصاروخية على "تل أبيب"، وجابت المسيرة شوارع المدينة مرورا بشارع دلاعة وساحة القدس وصولا إلى ساحة النجمة حيث أقيمت وقفة تضامنية.

النائب علي فياض قال "ان مقاومتنا تخوض اليوم قتالا نوعيا مع العدو الاسرائيلي وفي هذه المعركة الدائرة لدى المقاومة القدرة على المبادرة والمفاجأة ولها اليد الطولى فيها، وكل يوم تحدث ندوبا عميقة في الجيش الاسرائيلي وهو يتكتم على خسائره، والمقاومة كل يوم تقيم مراجعة وقراءة لمسار المواجهة كي تحتوي وتستوعب هذه الادوات في سبيل التقييد والاعاقة وهزيمة العدو".

فياض
وأضاف "ما استخدمته المقاومة في لبنان لغاية اليوم في معركتها إنما هو ألف باء الامكانات والقدرات وفي هذه المواجهة، وفيما لو تمادى العدو الصهيوني في عدوانه فإن أفق المواجهة مفتوح والخيارات جميعها على الطاولة، وكما أننا واثقون بمقاومتنا وشعبنا في غزة بأنها قادرة على سحق هذا العدو فإن مقاومتنا في لبنان هي متوثبة جدا في بنيتها وقيادتها حكيمة ومتبصرة.
 
وختم بالقول "واهم من يظن أن التهديد والوعيد والاستعراض بحاملة الطائرات من شأنه أن يثني مقاومتنا ويدفعها إلى التراجع وهو قاصر عن فهم وإدراك وعي هذه المقاومة وعقيدتها ومبدئها وصلابة مقاتليها وثبات قيادتها.

كلمة "حماس"
المتحدث باسم حماس جهاد طه، قال "نقدر عاليا رسائل التضامن بالنار التي تقوم بها المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان لترسل رسالة واضحة للعدو ان المقاومة في فلسطين هي امتداد للمقاومة في لبنان ولكل الحركات المقاومة في عالمنا العربي والاسلامي".

وأضاف "نقدر عاليا كل المواقف على المستوى الرسمي والوطني اللبناني الداعم للحق الفلسطيني وللمقاومة في فلسطين ولبنان"، وعاهد على المضي في هذا المسار والخيار حتى انتزاع الحقوق كاملة، مؤكدا أن الخيار الأسلم والانجع لانتزاع حقوقنا المشروعة في فلسطين هو خيار المقاومة ولا خيار غيره.
رقم : 1091818
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
28 تشرين الأول 2023
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
28 تشرين الأول 2023
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
28 تشرين الأول 2023
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
27 تشرين الأول 2023
العميد رادان: طوفان الأقصى حطم الشرعية الداخلية للكيان الصهيوني
العميد رادان: طوفان الأقصى حطم الشرعية الداخلية للكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2023
21 يوما على العدوان.. الاحتلال يواصل محارقه في غزة وجنين
21 يوما على العدوان.. الاحتلال يواصل محارقه في غزة وجنين
27 تشرين الأول 2023
التجويع والتعطيش.. وسيلة الاحتلال القذرة لإنهاك غزة
التجويع والتعطيش.. وسيلة الاحتلال القذرة لإنهاك غزة
27 تشرين الأول 2023
الجيش الايراني يبدأ مناورات برية ضخمة
الجيش الايراني يبدأ مناورات برية ضخمة
27 تشرين الأول 2023
السيد الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق
السيد الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق
27 تشرين الأول 2023
المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية في أربيل
المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية في أربيل
26 تشرين الأول 2023
مقتل وإصابة 11 شخصاً في انفجار كابول
مقتل وإصابة 11 شخصاً في انفجار كابول
26 تشرين الأول 2023
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟
26 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟
القصف والرقابة والاحتجاز... رد الکيان الإسرائيلي وأوروبا على دعم فلسطين
أهداف الحملة الإسرائيلية فى الداخل الفلسطيني؟