إكمال الاستعدادات كافة لعقد مؤتمر المناخ الدولي في بغداد

وأفاد بيان للمعهد العراقي للحوار تلقى مراسل موقع "إسلام تايمز
" نسخة منه، إن "مدير المعهد السيد عباس العامري، جامعة بغداد اليوم السبت، بصحبة الفريق المنظم للمؤتمر وكان في استقباله عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور عادل البديوي".
وبحسب البيان تجول العامري والدكتور البديوي مع الأعضاء في أروقة قاعات المؤتمر، من بينها قاعة الشهيد الحكيم التي ستحتضن فعاليات افتتاح المؤتمر.
ويعد هذا المؤتمر أكبر فعاليات ينظمها المعهد العراقي للحوار وكلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، وبالتعاون مع وزارة البيئة لمناقشة مشكلة التغيرات المتسارعة للمناخ والوقوف على تداعياته بحضور نخبة من المعنيين والمهتمين بالمناخ من داخل العراق وخارجه.