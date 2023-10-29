الشيخ الخزعلي لوفد من حماس: موقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية

العراق (إسلام تايمز) - أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، أن موقف العراق ثابت تجاه القضايا المصيرية للأُمة وأبرزها القضية الفلسطينية.