السفارة الأمريكية في العراق تغلق عدداً من المعاهد والمراكز التابعة لها

وقال مصدر أمني مطلع إن "السفارة الأمريكية بالعراق، قررت غلق عشرات المعاهد ومراكز التدريب والتوظيف والاستشارة، بالإضافة الى مراكز تعليم اللغة الإنكليزية، واستطلاع الرأي، في العاصمة بغداد".



وأضاف، أن "تلك المراكز والمعاهد تختبئ خلفها اهداف وغايات امنية وسياسية لتحقيق مصالحها في العراق وضرب النسيج المجتمعي في العراق، وفق عناوين مختلفة".



وأوضح المصدر، أن "قرار الاغلاق جاء بعد استهداف المقاومة الإسلامية في العراق، قواعدها العسكرية في غرب وشمال العراق؛ خوفاً من وصول يد المقاومة الى هذه المقرات وكشفها".



وبين، أن "أمريكا تحاول سحب كل الجهات والوسائل المرتبطة بها في البلاد لاسيما بعد تزايد الهجمات التي طالت قواعدها في الأونة الأخيرة، وهو ما يؤكد تخوف الإدارة الأمريكية من خطوات المقاومة الإسلامية في العراق".



وتبنت المقاومة الإسلامية العراقية، الأربعاء الماضي (18 تشرين الأول 2023)، استهداف القواعد الأمريكية في عين الأسد وحرير بكردستان العراق، فيما توعدت القوات الأميركية بالمزيد من العمليات، مؤكدة أنّها لن تقف متفرجةً إزاء ما يجري من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. انتهى/25ر