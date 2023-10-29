الحكومة العراقية ترفض الدعوة لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد

وذكر العوادي في مقابلة مع قناة «العهد» الفضائية أن «هناك التزامات دولية كثيرة على العراق، وأن أي قرار يستهدف البعثات الدبلوماسية يؤثر بشكل كبير على العلاقات الخارجية العراقية».



وأضاف أن «القرار الذي اتخذته الحكومة بغلق السفارة السويدية لدى العراق أدى إلى قلق دولي؛ إذ وصلت إلينا مطالب من مختلف السفارات بوجوب حفظ البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات المتكررة عليها»، في إشارة إلى قرار الحكومة السابق بغلق السفارة السويدية على خلفية قضية حرق المصحف الشريف في السويد.



وعدّ العوادي أن قراراً مثل غلق السفارة الأميركية لن يؤثر فقط على اتفاقية الإطار الاستراتيجي (الموقعة بين واشنطن وبغداد)، إنما سيؤدي إلى دمار العراق بسبب الأهمية الدولية لوجودها في العراق.



وأوضح "لا نريد العودة لنظام العقوبات ، ولا نريد الدخول بالتجربة الايرانية التي تعاني من العقوبات، ولن نسمح بتهديد مصالح العراق وعلاقاته مع العالم من اي جهة كانت"، مبيناً إن "من يمتلك سلطة اعلان الحرب و السلم في العراق !! اذا غادرت الولايات المتحدة العراق سيغادر الجميع ولن تبقى سفارة واحدة في بغداد".



ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الجمعة الماضية، الحكومة والبرلمان إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد احتجاجاً على الدعم الأميركي اللامحدود لإسرائيل في حربها على غزة.