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الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 08:44

عبداللهيان يستعرض ونظيريه السعودي والقطري اخر تطورات غزة

عبداللهيان يستعرض ونظيريه السعودي والقطري اخر تطورات غزة
واكد الجانبان، خلال هذا الاتصال، على ضرورة اتخاذ اجراءات مشتركة في الصعيدين الاقليمي والدولي من اجل وقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين في غزة، وارسال مساعدات انسانية متواصلة، ومنع تنفيذ مخطط التهجير القسري على اهالي القطاع.

كما نوه الوزيران الايراني والسعودي، الى اهمية استمرار المشاورات بين البلدين.

وزيرا الخارجية الايراني والقطري يؤكدان على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة
على الصعيد نفسه تبادل وزيرا خارجية إيران وقطر وجهات النظر حول ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة وإرسال مساعدات إنسانية مستمرة وواسعة النطاق، فضلا عن مراجعة بعض المبادرات المقترحة.

وناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في إطار مشاوراته السياسية، آخر التطورات في غزة مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، مساء الأحد.

وبحث الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات في فلسطين وقطاع غزة.

كما تبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر وجهات النظر حول ضرورة الوقف الفوري لعدوان الكيان الصهيوني وإرسال مساعدات إنسانية مستمرة وواسعة النطاق، فضلا عن مراجعة بعض المبادرات المقترحة.
رقم : 1092088
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