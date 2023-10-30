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الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 10:06

حرس الثورة يفكك شبكة لزمرة المنافقين في سيستان وبلوشستان

حرس الثورة يفكك شبكة لزمرة المنافقين في سيستان وبلوشستان
وبحسب البيان فان هذه الزمرة، التي كانت تحاول بق الفرقة في جنوب شرق البلاد على أساس التنوع العرقي والديني ، قامت خلال الأشهر الأخيرة بعد تجنيد وتدريب عدد من العناصر في الفضاء الإلكتروني، بتوظيفها لاغتيال شخصيات شخصيات قومية ودينية بارزة، لخلق حالة من انعدام الأمن من خلال التحريض على أعمال الشغب، والاعتداء على المراكز العسكرية وإنفاذ القانون، وترديد شعارات تخريبية أثناء صلاة الجمعة.

وتابع البيان، بانه ونظرًا لمخططات العدو الشريرة لزعزعة وحدة وأمن المحافظة، يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة إلى المراكز المعنية لوزارة الامن أو جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية.
رقم : 1092103
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