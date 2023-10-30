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الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 11:09

وزير الدفاع الألماني يدعو إلى الاستعداد للحرب في أوروبا

وزير الدفاع الألماني يدعو إلى الاستعداد للحرب في أوروبا
جاء ذلك في حوار للوزير ببرنامج Berlin Direkt على قناة ZDF الألمانية، حيث أعرب بيستوريوس عن اعتقاده بأن الصراع في الشرق الأوسط والعملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا سيكون لهما تداعيات على المجتمع الألماني، ودعا إلى "الاعتياد على فكرة احتمال وجود تهديد بالحرب في أوروبا".

وقال الوزير: "يجب أن تكون ألمانيا قادرة على الدفاع عن نفسها، وهو ما ينطبق على الجيش الألماني والمجتمع"، وأكد على ضرورة أن تصبح ألمانيا "مؤهلة للحرب". في الوقت نفسه قال الوزير إن الدولة ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم حدوث مزيد من التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط.

ورفض بيستوريوس المزاعم القائلة بأن الحكومة الفدرالية كانت بطيئة للغاية فيما يسمى بنقطة التحول، ولم يقتصر الأمر، وفقا له، على إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو فحسب، بل تم تغيير الهياكل أيضا.

لكن بيستوريوس قال إن الجيش الألماني "تم إهماله لفترة طويلة، وكل ما تم إفساده خلال 30 عاما، مع الأسف، لا يمكن تعويضه في 19 شهرا"، إلا أنه أكد على أن ألمانيا ستكون في موقف مختلف تماما بحلول نهاية هذا العقد.
رقم : 1092116
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